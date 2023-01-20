Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 20 января 2023 года к 08:00 движение затруднено на улицах Мотовилихи при подъезде к пл. Восстания.

Пробка в 9 баллов на улице Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской и ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой.

Затруднения в движения также фиксируют:

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской;

- на ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской;

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;

- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора;

- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов;

- на ул. Локомотивной перед ДКЖ со стороны ж/д тоннеля;

- на ул. Малкова ло ш. Космонавтов до ул. Энгельса;

- на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Петропавловской.

Будьте внимательны - на дорогах Перми к 08:00 произошли сразу 3 ДТП: на ш. Космонавтов - после перекрестка с ул. Верхне-Муллинской при движении в сторону аэропорта и после развязки у торгового комплекса «Леруа Мерлен» в сторону центра; на развязке Южного обхода в сторону Нестюковского тракта.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 3 балла.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru