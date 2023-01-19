Расписной паровозик пермской осужденной победил в международном конкурсе

Паровозик стал победителем фестиваля. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю/ВКонтакте.

Женщины, отбывающие срок в исправительных учреждениях Пермского края, приняли участие в IV международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины». И стали не только лауреатами, но и победителями! При этом шансов было, как говорится, один на миллион: в оргкомитет конкурса представили более 500 творческих работ из 51 региона страны. Были здесь и вязаные изделия, и вышивка, и нарисованные картины, и плетеные в технике макраме, а также резьба и художественная роспись по дереву. И много-много еще интересного.

Жюри – сотрудники региональной общественной организацией «Интернациональный Союз Женщин» и ФСИН России – долго выбирали победителей и лауреатов. Отрадно, что среди их имен есть и те, что отбывают наказание в пермских колониях. Так, победителем фестиваля стала осужденная из ИК-32 (Пермь). Она представила на конкурс «Веселый паровоз», украшенный хохломской росписью. А коллектив женщин из ИК-18 (Кунгур) стали лауреатами – они не только сшили платье, но и украсили его вручную.

Платье стало лауреатом конкурса. Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю/ВКонтакте.

Всех победителей и участников конкурса руководство колоний поздравило в торжественной обстановке и пожелало дальнейших творческих побед.

Уточним, фестиваль «Руками женщины» посвящен культурному наследию народов России и внесен в программу основных мероприятий Года культурного наследия народов России, утвержденную Правительством Российской Федерации.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru