В Перми бывшего директора ПАО «Трест №14» обвиняют в уклонении от налогов

Рассмотрение дела начнется 20 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 января, в пятницу, в Свердловском районном суде Перми будут рассматривать уголовное дело в отношении бывшего директора пермского ПАО «Трест №14». Сергей Некрасов обвиняется в выводе из-под налогообложения «особо крупной» суммы денег компании. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю. Дело, кстати, будут рассматривать в особом порядке – Некрасов полностью признал свою вину и уже заключил со следствием досудебное соглашение.

Из материалов дела следует, что из-за корыстных действий бывшего гендиректора предприятия бюджеты всех уровней не дополучили более 180 миллионов рублей.

Напомним, в январе 2021 года крупнейшего застройщика Прикамья признали банкротом. Краевой арбитражный суд начал рассматривать заявление налоговой о банкротстве предприятия еще в мае 2019 года. Изначально налоговики требовали вернуть 218 млн рублей долга – из них долг перед надзорным органом составлял 171,8 млн рублей. Но «Трест №14» оплатил часть пени, поэтому в ноябре требования к застройщику уменьшили до 199 млн. Арбитраж предоставлял сторонам возможность заключить мировое соглашение, но они не смогли прийти к компромиссу.

При рассмотрении дела о банкротстве «Треста» заявлялось о возбуждении уголовного дела из-за перечисления средств предприятия третьим лицам - в отчетах конкурсного управляющего Олега Касьянова указаны признаки преднамеренного банкротства компании. Сейчас идут мероприятия по продаже имущества должника на сумму около 300 млн рублей. Общая же задолженность компании перед дольщиками, банками, налоговой и того выше - порядка миллиарда рублей.

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