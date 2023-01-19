За липовое дело пермскому следователю заплатили миллион рублей

Следователь деньги взял, а "работу" не выполнил. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

К одному из пермских следователей обратились за помощью. Фигурант одного из дел очень хотел ускорить процесс расследования, а точнее – побыстрее завершить его. Просьбу подкрепил наличкой в размере 1 миллиона рублей.

Как сообщает издание «В курсе.ру», следователь деньги взял и несколько месяцев делал вид, что расследует дело, – о результатах регулярно сообщал «заказчику». При этом расследованием на самом деле занимался его коллега.

Когда все вскрылось, на следователя завели уголовное дело – за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Дзержинский суд Перми вынес ему приговор: три года в колонии, а также запретили занимать должность в госорганах сроком на два года. Кроме того, бывший слуга закона должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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