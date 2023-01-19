Топ-менеджер Госкорпорации «Росатом» возглавил Соликамский магниевый завод

Руслан Димухамедов. Фото: rm-rzm.ru.

17 января состоялось заседание Совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод». В ходе мероприятия был рассмотрен ряд важных вопросов. Так, принято решение об избрании председателя Совета директоров – им стал Владислав Демидов; о досрочном прекращении, с 17 января 2023 года, полномочий гендиректора СМЗ Артура Уртаева. Кроме того, утверждена кандидатура на пост генерального директора предприятия – им стал Руслан Димухамедов. СМЗ он возглавил с 18 января 2023 года сроком на два года. Данные решения Совета директоров ОАО опубликованы 19 января на сайте СМЗ.

Как сообщает Вusiness class со ссылкой на данные «СБИС», Димухамедов до недавнего времени возглавлял ООО «Объединенные урановые предприятия», а также был председателем «Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов».

Кстати, чуть раньше, 13 января, на заводе прошло внеочередное общее собрание акционеров ОАО (председательствующий на собрании – Руслан Димухамедов). На собрании избрали новый состав Совета директоров и новый состав Ревизионной комиссии Общества. Официальный отчет был опубликован в заводской газете «Магниевик» (от 18 января 2023г., №1).

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