25 января в Индустриальном районе Перми на сутки отключат воду

Воды не будет сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе сотни жителей Индустриального района Перми останутся без воды. Благо, что ненадолго – всего на сутки. Как сообщили в ООО «Новогор-Прикамье», отключения запланированы с 10 часов 25 января до 11 часов 26-го – перекроют участок водовода диаметром 60 см на ул. Карпинского, 63а. За это время сотрудники ресурсоснабжающей организации отремонтируют запорную арматуру на Балатовском водопроводе.

В итоге запас воды придется делать тем, кто проживает на проспекте Декабристов, 12, 14 и 16 и Карпинского, 58, 63а и 64. Пониженное давление и перебои с водой будут наблюдаться в домах по следующим улицам: 9 Мая, 27 и 29; Карпинского, 25–63а (нечетные), 36–64 (четные); Космонавта Беляева; Кавалерийская, 18, 24, 25 и 26; Комбайнеров, 39, 39б и 43; Мира, 41в (ТРК «Столица»), Мира,41/1 (ТРК «Столица») - ввод со стороны ул. Декабристов; Мира, 41; Молодежная, 53; Нефтяников; Парашютная, 7а и 9;

проспект Декабристов, 10–68 (четные) и 21; Семченко; Сивкова; Советской Армии, 35–60 (четные), 33 и 37; Снайперов, 7–23 (нечетные), 14, 16, 18 и 20;

Самолетная, 24–46 (четные); Теплогорская, 20 и 22; Формовщиков.

А также частный сектор по улицам Декабристов, 69, 78, 82, 84, 86, 88 и 90; Подводников, 75 и 101.

Пониженное давление, вплоть до отсутствия воды, ожидается по адресам:

квартал, ограниченный улицами Карпинского, Декабристов, Рязанской, Мира и 1-ая Андроновской; частный сектор по улицам 3-я Карьерная, 22 и 23, Экскаваторная, 1-я Карьерная, Дивьинская, Беляева, Газосварщиков, Энергетиков, Конструкторская, 1-я Гамовская, 2-я Гамовская, 1-я Андроновская; шоссе Космонавтов - от Леонова до 3-ей Верховой.

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