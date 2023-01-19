В Прикамье школу искусств перевели на дистант из-за трещин в здании

Фото: соцсети Владимира Цветова

С 19 января Култаевский филиал школы искусств в Пермском округе перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Пермского района Владимир Цветов.

В здании заметили трещины в штукатурке. Чтобы исключить возможные риски для воспитанников и педагогов школы, было решено перевести всех на дистант.

Владимир Цветов заявил, что поручил управлению капитального строительства провести обследование школы. После этого будет подготовлено заключение о пригодности или непригодности здания. Также решится вопрос с ремонтом.

На время дистанта занятия в школе прерывать не будут. Сейчас прорабатывают несколько вариантов временного размещения до конца обследования.

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