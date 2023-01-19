В Прикамье приставы арестовали Range Rover депутата за долги в 9 млн

Судебные приставы арестовали у депутата внедорожник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У депутата Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района арестовали внедорожник. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, 47-летний мужчина не платил налоги, а еще задолжал ущерб, причиненный в ДТП. Но большую часть долга, размер которого превысил 9 миллионов рублей, составили «неисполненные финансовые обязательства перед физическими лицами».

Взысканием задолженности занялись судебные приставы из Дзержинского района Перми. Они проверили имущество депутата и выяснили, что у него есть внедорожник Range Rover. Машину тут же изъяли и передали на ответственное хранение одному из взыскателей.

Если народный избранник не погасит всю сумму долгов – иномарку продадут через торги.

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