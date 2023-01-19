Убийца, устроивший стрельбу в ПГНИУ, потребовал изменить ему группу инвалидности

Фото: КП-Пермь

Тимур Бекмансуров, устроивший в сентябре 2021 года вооруженное нападение на Пермский университет, подал два иска. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.

Первый иск связан с требованием убийцы изменить ему группу инвалидности после ампутации ноги на более тяжкую — с третьей группы на вторую. Второй иск — просьба виновного снять его с регистрационного учета из жилого помещения в микрорайоне Крохалевка. До преступления он жил с мамой в Новосибирске.

Ближайшее заседания суда назначено на 30 января.

Напомним, что 28 декабря Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Он убил шесть человек. В день трагедии пострадали еще около 60 человек.

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