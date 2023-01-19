В Перми осудят мужчину, который несколько месяцев насиловал ребенка-инвалида

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Мотовилихинского района Перми обвиняют в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Об этом сообщает «Рифей».

Мужчина проживал с ребенком в одном микрорайоне Запруд и познакомился с ним во дворе. Изначально злоумышленник пытался расположить к себе, произвести впечатление дружелюбного человека. Он разговаривал на отвлеченные темы, в том числе о животных, современной музыке и интернете.

Жертвой стал подросток с инвалидностью. Мужчина совершал в отношении него насильственные действия с июля по сентябрь 2021 года. Он отводил ребенка то в подвал многоквартирного дома, то в расположенное неподалеку полуразрушенное здание. За молчание обвиняемый пообещал подарить подростку Bluetooth-колонку и даже водил в магазин выбирать ее.

В суде Мотовилихинского района начался процесс в отношении злоумышленника. О мужчине известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественное преступление, он отбывал срок.

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