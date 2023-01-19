Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 января 2023 9:42

В центре Перми столкнулись два трамвая

От удара в одном из них разбилось стекло
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото с места ДТП: скрин с видео в паблике Мой грод Пермь.

Фото с места ДТП: скрин с видео в паблике Мой грод Пермь.

19 января днем в центре Перми – на улице Ленина - произошло столкновение двух трамваев.

О случившемся рассказал в паблике «Мой город Пермь» очевидец, он находился в салоне одного из трамваев.

- Меньше двадцати минут назад я ехал на трамвае, - рассказал пермяк. - Он поворачивал в сторону ЦУМа. Навстречу нам ехал другой трамвай, причем, на большой скорости. Так получилось, что он задел задней частью наш трамвай. От удара стекло трамвая, в котором я ехал, не выдержало и разбилось.

Осколки посыпались на пол, слетел со своего места и щиток, который показывает номер трамвая.

- Я стоял прямо лицом к стеклу и чудом избежал травмы, - дополнил очевидец.

Сотрудники ГИБДД разбираются с причинами столкновения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru