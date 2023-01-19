В центре Перми столкнулись два трамвая

Фото с места ДТП: скрин с видео в паблике Мой грод Пермь.

19 января днем в центре Перми – на улице Ленина - произошло столкновение двух трамваев.

О случившемся рассказал в паблике «Мой город Пермь» очевидец, он находился в салоне одного из трамваев.

- Меньше двадцати минут назад я ехал на трамвае, - рассказал пермяк. - Он поворачивал в сторону ЦУМа. Навстречу нам ехал другой трамвай, причем, на большой скорости. Так получилось, что он задел задней частью наш трамвай. От удара стекло трамвая, в котором я ехал, не выдержало и разбилось.

Осколки посыпались на пол, слетел со своего места и щиток, который показывает номер трамвая.

- Я стоял прямо лицом к стеклу и чудом избежал травмы, - дополнил очевидец.

Сотрудники ГИБДД разбираются с причинами столкновения.

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