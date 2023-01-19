Житель Прикамья чуть не убил девушку в подъезде из-за отказа дать сигарету

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснокамске 41-летнего местного жителя признали виновным в грабеже и угрозе убийством. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Вечером в гости к сестре шла 27-летняя девушка. Рядом с домом по улице Коммунальной к ней подошел незнакомец и попросил сигарету. Получив отказ, он достал нож и начал угрожать девушке. После этого мужчина схватил ее за волосы и затащил в подъезд.

Обвиняемый бил жертву руками и ногами. Когда она перестала сопротивляться и упала на пол, он вытащил у нее из куртки телефон и ушел. Жильцы дома вышли на крики потерпевшей, вызвали «скорую» и полицию.

Полицейские нашли похищенный телефон во дворе дома, а нож — у дверей в подъезд. Личность нападавшего установили по горячим следам.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам колонии особого режима.

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