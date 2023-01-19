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НовостиОбщество19 января 2023 8:07

Уполномоченным по правам ребенка в Прикамье еще на 5 лет назначили Светлану Денисову

Ее кандидатуру предложил глава региона
Лела Минадзе
Фото: perm-deti.ru

Фото: perm-deti.ru

Светлану Денисову назначили уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. Соответствующее постановление было принято на заседании краевого парламента. Тогда же ей вручили удостоверение и постановление о назначении.

Кандидатуру Светланы Денисовой предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. До этого она прошла согласование с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Москве.

Напомним, что Светлана Денисова занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Прикамье с 2017 года. Теперь ее полномочия продлили еще на пять лет.

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