Уполномоченным по правам ребенка в Прикамье еще на 5 лет назначили Светлану Денисову

Фото: perm-deti.ru
Светлану Денисову назначили уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. Соответствующее постановление было принято на заседании краевого парламента. Тогда же ей вручили удостоверение и постановление о назначении.
Кандидатуру Светланы Денисовой предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. До этого она прошла согласование с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой в Москве.
Напомним, что Светлана Денисова занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Прикамье с 2017 года. Теперь ее полномочия продлили еще на пять лет.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65