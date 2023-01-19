В Пермском крае на выходных пройдет переохлажденный дождь и снег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на выходных потеплеет. Об этом сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

В ночь на пятницу морозная погода еще сохранится. Температура воздуха составит -13…-18 градусов, а по югу может опуститься до -24. В выходные дни потеплеет до -4…-8 градусов.

Ночью и утром в субботу ожидается переохлажденный дождь и гололед. В ночь на воскресенье пройдет сильный снегопад. Выпадет до 10-12 миллиметров осадков. Днем снег продолжит идти.

Очередное похолодание до -9…-14 градусов начнется в начале следующей недели, а осадки прекратятся.

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