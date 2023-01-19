Азбука финансов: покупайте осознанно

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Согласитесь, что вы хоть раз решали задачку со множеством неизвестных, пытаясь найти ответ на вопрос: куда уходят деньги?! И заработок достойный, и лишнего особо себе не позволяете, а накопить на покупку мечты никак не получается. В таком случае получается, что дело не в доходах, а привычках. Предлагаем разобрать наиболее часто встречающиеся траты, которые "съедают" бюджет.

Бессмысленные покупки

Любойзапросто составит свой список вещей, при виде которых можно спросить себя: "О чем я думал, когда покупал это?" У каждого из нас дома найдутся такие покупки, которыми никогда не пользовались и навряд ли будут. Отказавшись от подобных вещей со временем можно заметить, что денег до зарплаты стало оставаться больше.

Распродажи

Эффективный способ сохранять холодную голову в пик "сумасшедших" распродаж – ограничить свой бюджет до минимума, а верный способ понять, так ли нужна вам вещь по акции – спросить себя: "Купил бы я ее за полную цену?" Если ответ "Да" – надо брать, сомневаетесь – скорее всего вещь вам покупать не нужно.

Товары внезапного спроса

Есть такие покупки, которые мы делаем "на автомате". Например, каждый день по дороге в офис вы покупаете кофе на вынос, чтобы проснуться, при этом даже не задумываясь, требуется ли организму новая порция кофеина. Вы берете на кассе жвачку для себя и карамель на палочке для ребенка просто потому, что увидели. Конечно, все это недорогие мелочи. Но к концу месяца из них складывается немалая сумма.

Так как избавиться от ненужных трат?

Чтобы в любой ситуации сохранять достойное качество жизни и быть уверенным в завтрашнем дне, важно контролировать ежемесячные расходы. Разобраться, куда и на что у вас уходят деньги можно в интернет-банке Сбербанка в разделе "Анализ финансов". Здесь легко анализировать свои расходы и зачисления, а также настраивать индивидуальные категории своих доходов и расходов, выделяя приоритетные. С помощью разделения расходов по категориям проследить, на что уходит больше всего денег, и задать себе вопросы: от чего можно отказаться и что можно отложить на потом?

Старайтесь осознанно подходите к каждой покупке. Тогда у вас обязательно получится откладывать деньги на крупные приобретения и быстрее копить на то, что действительно нужно.