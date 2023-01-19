В Прикамье бывшая соцработница обокрала пенсионера из дома-интерната на 120 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кудымкаре осудили 42-летнюю местную жительницу, которая украла деньги у постояльца дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина работала в соцучреждении психологом. Один из ее пациентов, 82-летний пенсионер, доверился работнице, передал ей банковскую карту и сообщил пин-код. После этого с января по сентябрь прошлого года женщина расплачивалась его картой.

За все время было совершено 27 переводов на общую сумму около 120 тысяч рублей. Деньги пенсионера женщина тратила на личные нужды. Она также покупала билеты на экскурсии для своих детей.

Соцработницу раскрыли, когда пенсионеру потребовалось купить средства гигиены, а денег на счету его сберкнижки не оказалось. Представители интерната обратились в полицию.

Виновная полностью возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб. Ее также оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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