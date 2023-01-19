В Приволжье цифровую трансформацию проходят более 100 компаний крупного и среднего бизнеса

Фото: Сбер

Волго-Вятский банк Сбербанка реализует масштабный проект по содействию цифровой трансформации бизнеса, в котором принимают участие 109 крупных и средних компаний на территориях присутствия*. Планируется, что до конца 2023 года эта цифра составит не менее 200 клиентов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«При этом мы полностью перестраиваем философию клиентского менеджмента. Все наши менеджеры по работе с клиентами – это менеджеры по успеху клиентов. Для нас важно, чтобы клиентские менеджеры знали отрасль и бизнес не хуже, чем сам клиент и говорили с ним на одном языке, отвечая за его финансовый результат. Наши менеджеры по успеху двигаются вперед вместе с клиентами, решая самые нестандартные вызовы. В зону их ответственности входит оптимизация затрат, рост клиентской базы, кибербезопасность, рост стоимости компании и многое другое.

На каждом уровне развития бизнеса есть свой запрос на цифровую трансформацию. Для любого уровня цифровой зрелости клиента Сбер может предложить не только собственные продукты, но и лучшие сервисы и решения через партнёрскую программу для разработчиков, интеграторов и поставщиков IT-решений. Таким образом, мы помогаем компаниям создавать принципиально новые цепочки добавления ценности собственному продукту. Соответственно, в результате растет прибыль и инвестиционная привлекательность бизнеса».

Цифровой трансформации предприятий также способствует реализация образовательных программ Сбера для различных аудиторий – от молодежи до управленцев бизнеса и государства. Для решения этих задач у на уровне территориального банка работают Учебный центр и Кафедра ВВБ. На уровне всей системы Сбера – СберУниверситет, а также проект «Школа 21» – бесплатная школа программирования от Сбера, которая позволяет любым людям старше 18 лет бесплатно получить востребованное ИТ-образование. Кампус Школы открыт в Казани. Сегодня Сбер предлагает каждому сегменту бизнеса «базовый пакет», который состоит из 7 программ обучения (Система управления электронным документооборотом (СУЭД), клиентоцентричность/ клиентский путь, цифровизация, экосистема, HR-цикл, Agile, ESG).