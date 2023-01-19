Ижевский застройщик получил разрешение на строительство ЖК в Перми

Фото: Иван Макеев

ООО Специализированный застройщик «Ньютон», входящее в ижевскую компанию UDS group, построит в Перми новый жилой комплекс. Оно получило разрешение 2 декабря прошлого года.

Под строительство выделен участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Жилой комплекс появится в Индустриальном районе по улице Карпинского, 11. Территория ограничена улицами Карпинского, Левченко и Пашийской. Параметры нового ЖК пока не раскрывают. Положительное заключение экспертизы на проект жилого комплекса было получено в начале ноября.

Напомним, что компания из Удмуртии зашла на пермский рынок несколько лет назад, начав строительство ЖК «Ньютон» в районе ДКЖ.

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