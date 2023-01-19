Бюджет Перми пополнился на 114 млн рублей за счет штрафов за неоплату парковок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год сумма добровольной оплаты парковок в Перми превысила объем штрафов. Итоги подвели в Пермской дирекции дорожного движения.

Так, штрафы за неоплаченную парковку принесли в городской бюджет 114 млн рублей, а оплаченная — 124 млн.

Напомним, что платные парковки появились в Перми с 2016 года. Действуют следующе штрафы: неоплата парковки в первый раз — 1 тысяча рулей, каждое повторное нарушение — 2 тысячи, паркинг на местах для инвалидов — 5 тысяч.

Плата за парковку взимается только в будни с 09:00 до 19:00. Раньше час парковки стоил 20 рублей. С конца ноября в Перми появилась новая тарифная зона 102, где плата выше — 30 рублей. Эта зона охватывает самые загруженные парковки города.

Кроме того, появилась возможность парковки на длительные сроки: 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней. Для этого появились специальные абонементы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65