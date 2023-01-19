За 2022 год выпускники пермских автошкол стали в 3 раза реже сдавать на права с первого раза

Фото: Алексей МАТВЕЕВ

В Перми курсанты автошкол стали реже сдавать практический экзамен на получение водительских прав с первой попытки. Об этом сообщил Business class со ссылкой на отдел ГИБДД по Перми.

В 2022 году лишь 4% выпускников автошкол справлялись с экзаменом с первого раза. Для сравнения, годом ранее показатель был в три раза выше — 13,7%. При этом теория стала даваться легче. Этот экзамен первого раза сдали 40% курсантов, а годом ранее — 32%.

Напомним, что в апреле 2021 года МВД России утвердило приказ, изменяющий правила получения водительских удостоверений. Ужесточили требования как к теоретической, так и практической подготовке будущих водителей.

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