Пермская компания Xsolla перевела все российские активы под контроль американского холдинга

Фото: соцсети компании Xsolla

Пермская компани Xsolla, которая разработала сервис приема платежей в онлайн-играх, перевела зарегистрированные в России юрлица под контроль американской компании. Об этом сообщает издание о технологиях и бизнесе RB.RU.

С 17 января ООО «Иксолла», ООО «Систем проджектс» и ООО «Иксолла игры» стали принадлежать американской «Иксолла Холдинг Компани» на 99,9%. Отавшийся 0,1% активов сохранился за основтелем сервиса Александром Агапитовым.

Юрлицо ООО «Иксолла русский холдинг», зарегистрированное в Перми, начали ликвидировать в июне прошлого года, а завершили — 30 декабря. Также в марте основатель компании заявил о палах перевезти часть сотрудников за границу. Отметим, что у Xsolla есть офисы в США, Южной Корее, Китае и Германии.

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