Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 19 января 2023 года к 08:00 движение затруднено на улицах Мотовилихи. Пробка в 9 баллов на улицах Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Соликамской. Формируется затор на ул. Фокинской от ул. Стольникова до ул. Мостовой.

Тяжело выехать сейчас с Вышки-2: на ул. Гашкова стоит транспорт от ул. Ивана Франко до ул. Соликамской.

Автомобилистом стоит обратить внимание на участок ш. Космонавтов: от Западного обхода до перекрестка с улицами Промышленной и Оверятской транспорт движется очень медленно.

Затруднено движение на ул. Малкова в сторону ДКЖ от ш. Космонавтов.

Можно потерять время, если вы находитесь сейчас на ул. Якутской – перед кольцом Соснового бора в сторону центра города скопление транспорта.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 3 балла.

На Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет. На Коммунальном мосту дорожная ситуация оценивается в 4 балла.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru