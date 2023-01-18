В Перми из ТЦ «iMALL Эспланада» экстренно эвакуировали всех посетителей

Момент эвакуации посетителей ТЦ. Фото: ЧП | ЧУСОВОЙ/ВКонтакте.

Всех посетителей торгового центра срочно вывели из здания. Сообщение об этом с фотографией очевидцев было опубликовано в десятом часу вечера в паблике «ЧП | ЧУСОВОЙ» ВКонтакте. Около здания ТЦ стояли пожарные машины, но в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что информация уточняется.

В «iMALL Эспланада» факт эвакуации подтвердили, но причину назвать не смогли. «Комсомолка» продолжает следит за ситуацией.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru