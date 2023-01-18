Ремонт улицы Восстания в Перми запланирован на 2023 год

Отремонтируют лишь часть самой "крутой" улицы Перми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение этого года в Перми отремонтируют улицу Восстания. А точнее часть ее – участок от улицы 1905 года до Сельскохозяйственной. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края, подрядной организации предстоит заменить асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары и привести в порядок газоны.

Как отметили в ведомстве, улица Восстания считается в Перми самой «крутой»: ее уклон составляет почти максимально допустимые 100 промилле. Общественный транспорт по ней впервые запустили лишь в 2022-м.

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