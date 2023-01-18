На что стоит занять деньги у банка, а на что нет – мнение экспертов.

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Популярность потребительских кредитов сложно переоценить. Давайте вместе разберемся, на что именно клиенты банков берут потребительские кредиты и как взять кредит с максимальной выгодой.

Ремонт

Это одна из самых распространённых целей, на которую оформляют потребительские кредиты. Ремонтировать на заёмные деньги получается выгоднее, чем копить, причин этому несколько. Одна из них — рост цен на отделочные материалы, другая — экономия на арендной плате за квартиру, в которой вы живёте в ожидании переезда.

Чтобы кредит был не только выгодным, но ещё и необременительным, важно с самого начала обратить внимание на размер ежемесячного платежа и грамотно определить срок кредитования. Это удобно делать с помощью онлайн-калькуляторов, которые часто бывают размещены на страницах кредитов. Например, в Сбере предварительный расчёт по кредиту доступен на сайте. Точный расчёт ежемесячного платежа можно сделать в мобильном приложении интернет-банка.

Автомобиль

Собственная машина помогает экономить деньги и силы и в целом повышает уровень жизни. Кроме того, автомобиль может существенно и быстро вырасти в цене.

Для того, чтобы такой кредит был ещё выгоднее, нужно выбирать его не только по ставке, но и подсчитать общую сумму переплаты. Для этого достаточно умножить сумму ежемесячного платежа на общее число месяцев и вычесть сумму кредита.

Ещё один важный аспект расчёта — это срок кредита. Хотя долг хочется поскорее погасить и переплачивать поменьше, важно найти баланс между этими параметрами и размером ежемесячного платежа.

Образование

При планировании кредита на первое или второе высшее образование стоит правильно рассчитывать свои силы — обучение может отнимать немало времени и энергии, а заработок в этот период может сократиться. В случае сомнений лучше оформлять кредит на более длинный срок и сокращать ежемесячный платёж до минимума.

Несколько примеров, на что не стоит брать кредит:

1. Первоначальный взнос по ипотеке. Ипотека создаёт определённую нагрузку на семейный бюджет. Не стоит повышать эту нагрузку дополнительными кредитами, чтобы не рисковать просрочить платёж.

2. Предметы роскоши, которые без кредита вам не по карману. Решение принимается под влиянием эмоций, а выплата по такой покупке снижает уровень жизни в целом. Так что впоследствии велика вероятность, что вы пожалеете о покупке. При этом продать купленную вещь по той же цене может оказаться затруднительным.

3. Модные игрушки и гаджеты. Часто предметы, которые мгновенно становятся модными и востребованными, так же быстро теряют привлекательность — всего несколько месяцев спустя. При покупке таких вещей в кредит велика вероятность, что вы пожалеете: может оказаться, что предмет станет ненужным задолго до того, как вы погасите кредит.

Как выгодно взять кредит:

1. Перед тем, как взять заём, необходимо всё обдумать, начиная от необходимости конкретной суммы кредита до точного срока и размера ежемесячного платежа. Не оформляйте кредит импульсивно.

2. При оценке выгоды от кредита взвешивайте все аспекты, включая не самые очевидные. Например, возможный рост цен на ваше приобретение, потенциальный рост или сокращение вашего дохода, ваши текущие и будущие возможности. Возможно, кредит сэкономит вам средства: так, покупка личного автомобиля — это сокращение расходов на такси, быстрый ремонт жилья означает избавление от расходов на аренду, и так далее.

3. Позаботьтесь о комфортном размере ежемесячной выплаты, сбалансируйте ставку и срок кредита.

4. Пользуйтесь онлайн-калькуляторами и сравнивайте разные предложения, обращая внимания не только на ставку, но и на все условия ссуды: комиссии, страховки и прочие.

5. Подписывайте кредитный договор только в том случае, если вас устраивает полная стоимость кредита. Это главный пункт, на который вы должны обратить внимание на последнем шаге оформления. Также учтите условия досрочного погашения, график платежей, пени и штрафы — их размер может существенно различаться в разных банках.

Потребительский кредит может быть отличной возможностью реализовать свои планы и ничего не откладывать на потом. В этом вам поможет Сбербанк.