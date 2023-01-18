Советы начинающим предпринимателям: как открыть свой магазин в торговом центре

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Небольшой магазин в торговом центре – это хорошая возможность для новичка попробовать свои силы в бизнесе. Такие точки на виду у посетителей ТЦ и не требуют больших вложений. Как и в любом деле, результат не гарантирован, но если выстроить чёткую экономику, понять потребности клиентов и нанять хороших продавцов, то шансы на успех высоки. Давайте разберемся, как всё правильно организовать.

Выбираем специализацию

Основное преимущество таких торговых точек – большой трафик, но минус в том, что скорость его движения очень высокая: люди могут просто не обратить внимания на ваш магазин.

Аренда

Как правило, договор аренды заключают на срок от 11 месяцев и сразу вносят депозит в размере 1–2 месячных платежей. Желательно иметь запас прочности: минимум на три месяца платежей по аренде, в идеале – на 6–12.Прайс зависит от расположения торгового центра и трафика.

Товарный запас

На старте предстоит выбрать: закупить большую партию по низкой цене в пересчёте на единицу товара или заказать немного, но по более высокому прайсу.

Объёмные закупки рискованны: товар могут не раскупить. Зато низкая оптовая цена позволяет делать хорошую наценку и привлекательные скидки. Небольшие партии смягчают риск низкого спроса, но установить конкурентную цену на товар сложнее.

После открытия прогнозировать продажи будет проще – с помощью статистики. Выделяйте популярные позиции, анализируйте оборачиваемость товара – и через несколько недель торговли сможете относительно точно планировать закупки на 1–1,5 месяца вперёд.

Зарплата продавцов

Хороший продавец – 70% успеха. Консультант должен уметь расположить к себе за считанные секунды. Не рассчитывайте, что сможете постоянно стоять за прилавком сами, вам может не хватить времени. В таком режиме нужно минимум 2–3 человека, которые будут работать посменно.

Оцените вакансии конкурентов, чтобы предложить кандидатам рыночную зарплату. А чтобы у сотрудников была мотивация работать, разделите их вознаграждение на две части: фиксированную и премиальную, которая зависит от количества продаж.

Выбираем торговый центр

Важно оценить район, портрет покупателя, его платёжеспособность, формат ТЦ. Прежде всего ответьте на вопрос: нуждается ли конкретная публика в товаре, который вы планируете продавать? Проанализируйте конкурентную среду вокруг. Например, рядом с ТЦ может располагаться дешёвый продуктовый рынок – тогда нет смысла открывать магазин с орехами и фруктами, потому что установить такую же низкую цену почти невозможно.

Место в ТЦ

Запросите информацию о трафике посетителей в конкретном ТЦ, чтобы посмотреть, в какой вход они чаще заходят и по какому пути идут: обычно к якорным арендаторам – продуктовым ретейлерам.

Самый большой трафик, как правило, на первом этаже, но там и выше стоимость аренды. Также хороший трафик на фуд-кортах и в зонах развлечений. В открытии своего магазина вам поможет отраслевое решение Розничная торговля от Сбербанка. В решении можно посмотреть среднюю выручку в регионе, средний чек у определённого типа магазинов и в отдельно взятой индустрии. С помощью сервиса вы можете проанализировать заранее, стоит ли открывать магазин в данном торговом центре.