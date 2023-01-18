СберСтрахование жизни в 2022 году урегулировала страховые случаи пермяков на 447 млн рублей

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В 2022 году СберСтрахование жизни произвела клиентам из Пермского края 4,6 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 447 млн рублей. По сравнению с 2021 годом количество выплат выросло на 31%, а объём — на 35,8%.

Крупнейшую выплату за год в регионе — 9,2 млн рублей — получил клиент по программе накопительного страхования жизни (НСЖ).

Наибольший объём выплаченных средств пришёлся на страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование жизни.

Среди наиболее частых событий, по которым были проведены выплаты: особо-опасные для жизни диагнозы, временная нетрудоспособность и инвалидность.

СберСтрахование жизни платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни. Договоры рискового и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни можно оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.