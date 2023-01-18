У Перми может появиться новый город-побратим из Китая

Фото: Администрация Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин ранее сообщал о планах расширять побратимские связи со странами восточного направления. Сейчас обсуждается возможность партнёрства с городом Чанчжоу. Власти Перми получили предложение сотрудничества от ещё одного китайского города Цзуньи.

По мнению главы города Алексея Дёмкина, отношения со странами Азии для Перми являются стратегическим важными.

– С 2006 года у нас уже есть один китайский город-побратим Циндао, с которым нас связывает крепкое и плодотворное сотрудничество в сферах образования, молодежной политики, экологии и культуры. Сейчас хотим установить взаимодействие с городом Чанчжоу, – отмечает Алексей Дёмкин.

В администрации Перми по инициативе китайской стороны состоялась встреча в формате видеосвязи. В ней приняли участие Народного правительства города Цзуньи (провинция Гуйчжоу): главный секретарь Цзуньи Цзэн Чжэн, начальник департамента международных связей Юй Бо, представитель управления культуры и туризма Ли Мэй и другие официальные лица. Со специалистами мэрии Перми во главе с руководителем аппарата городской администрации Александром Молоковских они обсудили возможные направления сотрудничества.

В ходе встречи китайские коллеги рассказали пермякам о промышленном потенциале Цзуньи и расположенных в нем объектах мирового культурного и природного наследия. В городе развиты энергетическая и угледобывающая отрасли, производство оборудования и новых технологичных материалов. Цзуньи – город, в котором активно развивается экологический, чайный и «красный» туризм по изучение революционного прошлого Китая.

На Цзуньи приходится 10% всего чайного экспорта Китая, также город всемирно известен производством рисовой водки «Маотай».

Многим пермякам также хорошо известна продукция предприятий Цзуньи. Прежде всего, это творческое взаимодействие с производителями музыкальных инструментов. К примеру, седьмая часть всех гитар в мире производится в Цзуньи, а компания гитарной атрибутики Natasha является партнером международных конкурсов исполнителей на классической гитаре Guitar-Perm-Silver и New Generation. Организатором конкурсов является пермская Детская музыкальная школа №10 «Динамика».

Китайские коллеги подчеркивают, что поддерживают политику курса на реформы и открытость. Во время встречи состоялся обмен идеями дальнейшего сотрудничества между Цзуньи и Пермью.

В Цзуньи растет интерес к изучению русского языка, особенно у старшеклассников. Сотрудники управления образования и спорта города предложили обсудить пермякам организацию двусторонних обменов школьников, студентов и преподавателей. Для китайской стороны важным является совместное развитие туризма и игровых видов спорта. Власти обоих городов договорились о дальнейшем обсуждении предложений по сотрудничеству.

По окончании деловой части встречи руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских поздравил коллег из Китая с наступающим Праздником Весны – китайским Новым годом по лунному календарю. Он пригласил делегацию Цзуньи принять участие в праздничных мероприятиях 2023 года, посвященных 300-летию Перми.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru