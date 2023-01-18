Пермские власти планируют сотрудничать с китайским городом Цзуньи

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Представители Народного правительства города Цзуньи китайской провинции Гуйчжоу обратились к властям Перми с предложением о сотрудничестве. Встреча сторон прошла по видеосвязи, сообщает Business class.
Китайские коллеги рассказали о росте интереса к русскому языку. Планируется сделать возможным обмен школьников, студентов и преподавателей. Кроме того, стороны намерены вместе развивать туризм и игровые виды спорта.
Цзуньи известен объектами культурного и природного наследия. Там развиты энергетическая и угледобывающая отрасли. Также производятся новые технологичные материалы.
В Цзуньи развивается чайный туризм. Город известен тем, что там производят китайскую рисовую водку «Маотай». Кроме того, в Цзуньи налажено производство музыкальных инструментов. Так, седьмая часть всех гитар в мире производится там.
Мэр Перми Алексей Демкин отметил, что налаживание отношений — стратегически важно. С 2006 года Пермь сотрудничает с китайским городом Циндао. Также сейчас планируется сотрудничество с Чанчжоу.
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