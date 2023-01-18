В Перми покажут «Сонную Лощину»

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21 января в Театре-Театре состоится премьера мистического мюзикла «Сонная Лощина» (12+), поставленного по мотивам готической новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». При этом, как сообщили в театре, мюзикл не пересказывает сюжет новеллы.

- В спектакле можно найти общее как с литературным источником, так и с самой известной его экранизацией, однако полностью он не повторяет ни то, ни другое, - рассказали в Театре-Театре.

В центре сюжета мюзикла «Сонная Лощина» находится девочка Мия, которая ничего не знает о своем отце и о своих предках: ее воспитывала мама, которая избегала вопросов о прошлом. Месяц назад мама умерла, и Мия осталась одна. Наступает канун Дня Всех Святых, когда грань между миром живых и мертвых становится как никогда зыбкой. Вместе с героиней мюзикла зрители попадают в странный и загадочный мир, где переплетаются сон и явь, легенды и реальность, прошлое и настоящее.

Все роли в мюзикле исполняют студенты совместного курса Московского Института Современного Искусства и Театра-Театра. Спектакли будут идти ежедневно с 21 по 28 января.