Работник АО «Транснефть – Прикамье» признан одним из лучших специалистов по охране труда Урала

Ведущий специалист службы охраны труда Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье» Александр Аксянов стал призером III Открытого Межрегионального конкурса «Лучший специалист по охране труда Урала – 2022».

Ежегодный конкурс проводился дистанционно в электронном формате. Победителями были признаны участники, давшие наибольшее количество правильных ответов за кратчайшее время. Александр Аксянов стал обладателем диплома за 3 место в номинации «За лучший результат среди организаций в области транспортирования по трубопроводам нефти и нефтепродуктов».

Цель конкурса - повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда, повышение престижа и значимости специалистов по охране труда на производстве.

Организаторами состязания выступили Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан, Федерация профсоюзов республики, Национальная ассоциация центров охраны труда, Всероссийское объединение специалистов по охране труда и Башкирский межотраслевой институт.

«Предприятием задана высокая планка к уровню знаний и умений специалистов по охране труда. Для их поддержания и совершенствования регулярно проводятся вебинары, семинары и обучения в различных форматах. Охрана труда – это командная работа, результатом которой и стало успешное выступление на конкурсе», - отметил Александр Аксянов.

Всего в рамках конкурса свои компетенции продемонстрировали более 350 специалистов в области охраны труда из различных регионов России - Свердловской, Иркутской, Новороссийской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областей, Пермского края, Удмуртии, Республики Татарстан, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По итогам был составлен рейтинг «100 лучших специалистов по охране труда Урала – 2022», в который вошел и специалист АО «Транснефть – Прикамье».