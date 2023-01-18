В 2023 году Минфин Прикамья может урезать расходы из-за снижения налоговых поступлений

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство финансов Пермского края может сократить расходы. Ряд крупных налогоплательщиков представил пессимистичный прогноз по налоговым поступлениям в региональный бюджет. Об этом сообщили в Заксобрании со ссылкой на министра финансов Прикамья Екатерина Тхор.

Министр отметила, что сейчас наблюдается непростая ситуация. Ряд расходов могут приостановить, если за первый квартал текущего года доходы бюджета покажут снижение.

На данный момент прорабатываются возможные варианты сокращения расходов.

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