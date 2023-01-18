Во втором сезоне сериала «Территория» героям предстоит сразиться со Смертью

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Сериал «Территория» (18+), который снимали в Прикамье, оказался очень рейтинговым, поэтому его создатели практически сразу взялись за съемки второго сезона. С сентября по декабрь 2021 года в Кусье-Александровском, Усть-Койве поселке Пашия и Горнозаводске велись съемки сезона, который получил название «Между мирами».

Напомним, в первом сезоне главный герой – 19-летний Егор вместе со своим дядей приезжает в Коми округ, где пропали его родители. Там они встречают двух студенток, с которыми и отправляются в путешествие по тайге, сталкиваясь по пути с ведьмами, духами и прочими мистическими персонажами.

Во втором сезоне Егор, который уже знает, что представляет собой его дядя, собирается одолеть Медвежьего Шамана и вернуть родителей. На этом пути героям предстоит сражаться уже с самой Смертью.

Премьера второго сезона «Территории» состоится 19 января в онлайн-кинотеатре Premier.one. В этот день покажут первые две серии. Следующие серии будут показывать раз в неделю по четвергам до 2 марта.