К Новому году пермяки получили разрешение на вырубку 565 елок

Фото: Закамское лесничество

К Новому году жители Перми выписали 565 деревьев хвойных пород. Для сравнения, в прошлом году их было 559. Итоги подвели в Закамском лесничестве.

Лидером стало Краснокамское участковое лесничество, где вырубили 253 ели. В Гайвинском участковом лесничестве вырубили 99 елей, а в Нытвенском — 91. Ель традиционно стала самым популярным новогодним деревом, однако вырос спрос на сосну и пихту.

Чаще всего пермяки обращались за новогодним деревом высотой от 1,5 до 2 метров. На втором месте по спросу — деревья от 1 до 1,5 метров. Также было несколько заявлений на ели выше 4 метров.

В рамках профилактического мероприятия «Новогодняя Ель» провели 27 рейдов. Случаев незаконной рубки новогодних деревьев не выявлено.

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