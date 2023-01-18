Чистая прибыль, кредитный портфель и валютные вклады: Сбер отчитался по финансам за 2022 год

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Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в декабре 2022 г. выросла на 40% и достигла 125,5 млрд руб., следует из опубликованной сокращенной отчетности банка. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам всего 2022 года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли (-75,7% в годовом выражении). Рост чистого процентного дохода банка в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год — 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос в декабре 2022 года на 16,7% — до 67,5 млрд руб., за весь 2022 год — на 6,2% — до 614,8 млрд руб.

В декабре стоимость риска составила 0,2%, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%.

По данным ТАСС, розничный кредитный портфель Сбербанка в декабре вырос на 1,7% — до 12 трлн руб., с начала 2022 г. увеличился на 12,9%, следует из опубликованной сокращенной отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Отмечается, что главным драйвером роста портфеля стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.

Средства физических лиц выросли на 8,2% в декабре и на 8,2% в 2022 году в целом, превысив 18,3 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель банка увеличился в декабре на 0,53% и на 12,4% с начала года, составив 18,8 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 0,8% в декабре — до 8,7 трлн руб. (-0,7% с начала года).

Доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке снизилась в прошедшем году почти вдвое, сообщает РИА Новости.

"Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза", - сообщил банк.

Отмечается также, что доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 процентных пунктов.

Банк в ноябре сообщал, что юридические лица стали держать в Сбербанке меньше средств в долларах и евро - их доля снизилась до 16% на конец октября с 36% на начало года. При этом, как говорил в начале ноября первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, доля валютных пассивов физлиц - клиентов Сбербанка составляла на тот момент меньше 10%.