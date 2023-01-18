Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков. Фото: ФК «Амкар Пермь».

Иван Черенчиков приступил к работе на посту главного тренера «молодежки» ФК «Амкар Пермь» 17 января 2023 года. До этого он входил в тренерский штаб основной команды, возглавляемый Рустемом Хузиным. С 23 ноября 2021 года Иван Черенчиков одновременно был тренером и «молодежки» пермяков.

Ранее главным тренером молодежного состава «красно-черных» был Дмитрий Белоруков, который 27 декабря 2021 года возглавил тренерский мостик «Динамо» из Санкт-Петербург. Команда выступает во Второй лиге отечественного футбола.

Иван Черенчиков - знаковая фигура для пермского футбола. Он родился в Челябинске-65 (ныне - Озерск) 25 августа 1984 года. Провел 15 сезонов в составе пермского «Амкара» на позиции защитника. В 242 матчах за команду забил 6 мячей в ворота соперников. В 2006 году провел несколько матчей за молодежную сборную России.

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