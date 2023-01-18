В Прикамье выявили производство фальсифицированной «молочки»

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Пермском крае выявлена фальсифицированная молочная продукция. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Нарушения нашли в результате внеплановой проверки в декабре. Нарушителем оказался ИП Костюкович К.С. из Чайковского, занимающийся производством и реализацией «молочки».

Неоднократно были выявлены признаки фальсификации молочной продукции (сливочного масла, творога, сметаны, кефира) растительными жирами. В течение прошлого года это нарушение зафиксировано 7 раз.

Кроме того, в ноябре ИП приобрел сливочное масло у ООО «Майя» из Санкт-Петербурга. Сделано это было без товарно-транспортной накладной и договора поставки. Более того, 2 ноября площадку ООО «Майя» признали фантомной. «Молочку», произведенную из 273 тонн масла этой компании, продали в магазинах Пермского края, а также Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Челябинской области.

В результате нарушителя обязали выплатить штраф в 34 тысячи рублей. Его деятельность приостановили на срок до 60 суток.

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