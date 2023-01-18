Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» 18 января 2023 года к 08:00 есть пробка при подъезде к Коммунальному мосту со стороны Камской долины. Огромный хвост в 4 км выстраивается от поворота на ул. Якутской к Сосновому бору, далее по ул. Спешилова до моста.

Серьезная пробка в 9 баллов начала формироваться в Мотовилихе. На ул. Славянова также ДТП при выезде с пл. Восстания. Оно спровоцировало затор почти в 2 км на ул. Соликамской от ул. Волжской до пл. Восстания. Пробка на улицах Мостовой и Огородникова от ул. Харьковской до пл. Восстания.

Стоит ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Соликамской.

Еще одно ДТП на ул. Целинной, что повлекло затор от ул. Сивилева до ул. Бекетова.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:30 оценивает в 4 балла.

На Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

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