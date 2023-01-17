В Пермском зоопарке умерла долгожительница - леопард Линда

Леопарда Линду любили многие посетители. Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте.

17 января 2023 года стал для сотрудников зоопарка днем траура. В этот день ушла из жизни одна из его долгожителей – леопард Линда.

В Пермь она попала в годовалом возрасте. Линду привезли в 2001 году из цирка, потому что она не подходила для дрессуры. Привезли не просто так, а в пару к самцу пантеры по кличке Танго, который был старшее ее на 8 лет. Танго тоже приехал в Пермский зоопарк из цирка – от известной дрессировщицы Марицы Запашной. Это было в 1996 году. Он, как и Линда, не подошел для дрессуры, рассказали в зоопарке.

В те годы в зоопарке жила леопард Марьяна, которая прожила с Танго много счастливых лет и вырастила с ним немало пятнистых малышей. Но она была старше Танго и когда вышла из детородного возраста, то ему привезли новую подругу. Линда родилась от дальневосточного леопарда и пантеры, и сотрудники зоопарка надеялись получить в потомстве детенышей черного окраса.

Все три кошки, Марьяна, Линда и Танго, жили в одном вольере вполне дружно. Линде Танго очень нравился, но тот оставался верен Марьяне до самой ее смерти. Позже он все-таки «снизошел» до молодой хищницы, но потомство у них так и не родилось. Танго не стало в декабре 2015-го – он почти дожил до 23 лет.

После смерти Танго Линда жила одна. Пару лет назад у нее диагностировали онкологию. В целом леопард чувствовала себя неплохо: хорошо кушала, летом отдыхала на полочке. Оперировать ее не стали из-за возраста – она могла ее просто не пережить. Сотрудники Пермского зоопарка все эти годы делали все возможное для поддержания ее здоровья, но, к сожалению, возраст и болезнь взяли свое: Линды не стало. Она ушла из жизни в возрасте 22 лет, хотя в неволе они доживают до 21 года, а в природе и того меньше – 10-11 лет.

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