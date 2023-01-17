Власти Перми не смогли обжаловать штраф за вывоз снега в Камскую долину

Складирование снега в Камской долине признано незаконным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2021 года Пермская межрайонная природоохранная прокуратура на основе обращений горожан зафиксировала складирование снега в Камской долине. Его свозили туда по решению органа местного самоуправления.

В ходе проверки выяснилось, что фактически площадка накопления снега была размещена в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, в границах водосборной территории Камы. Кроме того, ее не оборудовали в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили в краевой прокуратуре, по результатам проверки незаконное решение мэрии отменили, соответственно, складирование снега прекратилось.

Позднее по инициативе надзорного ведомства постановлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю администрацию г. Перми привлекли к административной ответственности за «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению отходов производства и потребления» - оштрафовали на 250 тыс. рублей.

Решениями Свердловского районного суда Перми, Пермского краевого суда, Седьмого кассационного суда общей юрисдикции привлечение администрации города к административной ответственности признано законным и обоснованным. И они уже вступили в законную силу.

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