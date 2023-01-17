Мэр Перми Алексей Дёмкин о Пермском марафоне: «В юбилейный год награда за первое место будет удвоена»

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале сообщил, что выигрыш за первые места в Пермском марафоне будет удвоен. Но для этого нужно поставить рекорд трассы или показать результат, который улучшит статистику марафона.

Уточним, регистрация на Пермский марафон открылась 16 января. За сутки для участия в нем уже купили около 400 слотов.

Отметим, в честь празднования в этом году 300-летия Перми любители бега получат возможность посоревноваться на марафонской дистанции за главный приз – 1 миллион рублей. При этом финишировать нужно за определенное время.

– Принял решение, что в юбилейный для Перми год награда для мужчин и женщин за первые места будет увеличена в два раза. Коллеги из комитета по физической культуре и спорту совместно с федерацией легкой атлетики сейчас определяют этот временной показатель. Но в любом случае победители получат весомые денежные призы. Уверен, что конкуренция за победу будет серьезной, а зрители смогут увидеть по-настоящему зрелищный финиш, – подчеркнул Алексей Дёмкин.

Напомним, регистрация на Пермский марафон проходит на сайте RussiaRunning.

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