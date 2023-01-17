В Перми объявлен срочный сбор волонтеров на поиски 75-летнего мужчины

Владимир Чернецов. Фото: Поисковый отряд ПрикамьеПоиск/ВКонтакте

Во вторник, в семь часов вечера, в паблике «Поисковый отряд ПрикамьеПоиск» ВКонтакте был объявлен срочный сбор волонтеров. Им предстоит отправиться на поиски 75-летнего мужчины, который пропал рядом с остановкой «Плеханова» в Дзержинском районе Перми.

Приметы: на вид 75 лет, рост 170 см, худощавый, волосы темные, есть лобная залысина, глаза серо-голубые.

Был одет в серо-зеленый пуховик, темную шапку и темные трико. Внимание! На лицо может надеть медицинскую маску. Нуждается в медицинской помощи – из-за проблем со здоровьем может терять ориентацию в пространстве (путать, где именно он находится).

Сейчас Владимир Чернецов проживает в Орджоникидзевском районе Перми, а раньше – в сельской местности. Там к его дому вел мост, поэтому один из ориентиров – мосты. В частности, Камский.

Уточним, сбор волонтеров объявлен в 20.30 на улице Петропавловской, 74. По пути следования к нему всех просят обращать внимание на пожилых мужчин, подходящих под ориентировку.

Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8-922-34567-02 или 102.

Присоединиться к поискам можно здесь.

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