Успейте зарегистрироваться на бесплатную программу акселератора Сбера

Фото: Сбер

Школьники Пермского края продолжают активно регистрироваться на участие в программе развития предпринимательских навыков SberZ. Напомним, что принять участие в акселераторе могут учащиеся 8-11 классов и ученики средних специальных учебных заведений.

Проект поможет подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: участники пройдут весь цикл создания собственного бизнеса - от генерации идеи до запуска проекта, - а также получат доступ к знаниям и советам от лучших предпринимателей России и топ-менеджеров Сбера.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Ежегодно большое количество школьников нашего региона участвуют в акселераторе SberZ. Ведь участие в проекте даст школьникам и учащимся средних специальных учебных заведений возможность получить пошаговую инструкцию по запуску собственного бизнес-проекта, а также индивидуальную работу с наставниками - успешными предпринимателями".

По итогу суперфинала победители могут получить 100 баллов ЕГЭ по профильным предметам или поступить в ВУЗ на льготных условиях (для граждан РФ). Также команды получат финансовую поддержку от SberZ, крупнейших корпораций, инвесторов.

Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый бизнес-проект или даже идею. Подать заявку можно до 31 января 2023 года на сайте акселератора.