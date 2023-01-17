Какой интернет – банк выбирают пермские предприниматели?

Согласитесь, удобно, когда из любой точки нашей страны, имеющей доступ к интернету, вы можете решать деловые вопросы. Эксперты Сбера рассказали нашей редакции о причинах, по которым предприниматели Пермского края выбирают интернет-банк крупнейшей финансовой организации страны.

Простая авторизация

Сегодня многие компании стремятся максимально упростить процесс авторизации. Не обошел этот тренд и интернет-банкинг. Так, в СберБизнес Онлайн восстановление пароля не представляет никаких трудностей - страница входа в веб-версию СберБизнеса адаптирована для мобильных устройств, а сам пароль можно поменять без решения головоломок и ввода капчи. Кроме того, интернет-банк может запомнить логин, чтобы в следующий раз вы вводили только пароль.

Удобные платежи

Платежи многие считают чуть ли не основной функций интернет-банкинга. Тем удивительнее, что до сих пор в некоторых онлайн банках для предпринимателей платеж физлицу по реквизитам остается настоящим квестом.

В СберБизнесе в основу всех доработок ложится реальный клиентский опыт. Например, переводы физлицу - это отдельный пункт в интернет-банке - с формой, в которой нет лишних полей. Счета и платежи в обновленном СберБизнес Онлайн можно подписывать по СМС. А еще добавились фильтры для платежей.

Прикреплять сотрудников к зарплатному проекту теперь можно по номеру телефона. А еще компаниям больше не нужно печатать и клеить наклейки для оплаты по QR-коду: код появляется на экране онлайн-кассы. А значит, еще одной головной болью меньше.

Инклюзивный подход

Термин "человек с ограниченными возможностями" постепенно уходит в прошлое, так как в современные технологии помогают людям с особенностями здоровья вести полноценную жизнь и реализовывать себя, в том числе и в бизнесе. Шагая в ногу со временем, СберБизнес Онлайн предоставляет возможность указать свои дополнительные потребности в личном кабинете. Например, "передвигаюсь на коляске", "пользуюсь экранными дикторами или шрифтом Брайля", "не могу общаться по телефону" или "общаюсь жестами". Для всех этих случаев появились отдельные функции, которые упрощают использование СберБизнес.

Оперативность взаимодействия

Чтобы сохранять конкурентоспособность, необходимо адаптироваться к головокружительному ритму современного мира. Предприниматели, которые ценят время, не случайно выбирают СберБизнесОнлайн. С ним сроки подключения, например, к услугам инкассации всего 7 минут, а бизнесмены, выигравшие торги на zakupki.gov.ru, теперь получают решение по гарантии за 5 минут.

Если дела застали вас за городом, то с облачным сервисом усиленной неквалифицированной электронной подписи от СберБизнес вы сможете подписывать документы без сигнала сотовой связи, а интеграция раздела "Контрагенты" с "Документооборотом", позволит вам за пару кликов создать документ и отправить его с уже заполненными реквизитами.