17 января стартует последняя отправка мобилизованных пермяков из Елани в зону спецоперации на Украине

17 и 18 января из Елани в зону СВО уедут последние мобилизованные прикамцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 17 января, в учебной части в Елани состоится отправка в зону спецоперации воинской части, укомплектованной в том числе мобилизованными из Пермского края. Отправка еще одной части планируется на среду, 18 января, сообщили в пресс-служба правительства Пермского края. Таким образом, все мобилизованные прикамцы уже завершили спецподготовку в Еланской учебной части.

Напомним, военнослужащих направляют в населенные пункты новых присоединенных территорий России для обеспечения задач СВО. Всего с начала мобилизации из Елани в зону спецоперации на Украине уехали 3 полка и 2 воинские части, в состав которых частично вошли мобилизованные резервисты из Пермского края. Отметим, что те пермяки, которые проходили боевое слаживание в Тюмени, уже находятся в зоне спецоперации.

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