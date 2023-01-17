Пермские ученые создали «искусственного кадровика»

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Ученые Пермского политеха построили модель искусственного интеллекта, которая сможет заменить работника отдела кадров и подбирать нужных кандидатов.

- На начальном этапе подбора кандидата определяются функционал и требования, предъявляемые к специалисту, - рассказала старший преподаватель кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Дарья Кривогина. – Затем даются тестовые задания разного уровня сложности, при прохождении которых можно сделать вывод о компетентности кандидата. На следующем этапе модель искусственного интеллекта будет отбирать соискателей по их комплексной оценке по всем параметрам.

Технология позволит представителям отдела кадров сократить время на отбор подходящих кандидатов на должность, избежать негативных сторон субъективизма, проявляющегося в коллективах. Кроме того, технология даст возможность избежать человеческого фактора.

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