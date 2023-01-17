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НовостиОбщество17 января 2023 11:04

В Пермском крае за сутки коронавирусом заразились 108 жителей

Половина из них входит в группу риска
Лела Минадзе
Ковид продолжает наступать.

Ковид продолжает наступать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в Прикамье выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего заболевших было в Перми. Всего госпитализировали 18 пациентов. Также выздоровели 102 человека.

С начала пандемии коронавирусом переболели 456 744 жителя региона, скончались 9 196 жителей.

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