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НовостиОбщество17 января 2023 11:04

Две пермские школы вошли в число лучших по России

Рейтинг составил федеральный образовательный центр «Сириус»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Школа №9.

Школа №9.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Федеральный образовательный центр «Сириус» составил список 200 лучших образовательных учреждений России по итогам подготовки учащихся по математике и естественным наукам. При составлении рейтинга учитывались результаты предметных олимпиад и других интеллектуальных соревнований.

Всего в рейтинг вошли школы 59 регионов России, из них большую часть составили учебные заведения Москвы, Московской области, республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Первое место занял Президентский физико-математический лицей №239 из Санкт-Петербурга. В число лучших вошли и две пермские школы - №146 и №9.

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