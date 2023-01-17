Мэрия Кунгура вернула в бюджет 64 млн рублей за непостроеную школу

Фото: permkrai.ru

Администрация Кунгурского муниципального округа вернула в бюджет деньги, выплаченные ранее подрядчику ООО «Спецстрой». Как сообщили в районной администрации, они были выплачены в качестве аванса по договору о строительстве новой школы в Кунгуре. Но компания свои обязательства не выполнила, поэтому контракт с ней расторгли.

- После этого заказчик работ, Управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа, через механизм банковской гарантии вернуло в бюджет почти 61,8 млн рублей аванса, перечисленного подрядчику, и неустойки с него и с банков на сумму более 2,5 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе сейчас ведется масштабная работа по строительству социальных объектов, в том числе детских садов, школ и учреждений здравоохранения. Он также отметил, что на решение этой приоритетной для властей задачи направляется серьезное федеральное и региональное финансирование.

- Все эти объекты очень нужны людям, поэтому вопросы их строительства находятся под особым контролем. И мы не позволим подрядчикам недобросовестно подходить к своей работе, – подчеркнул глава региона.

Уточним, контракт на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в Кунгуре был заключен с ООО «Спецстрой» осенью 2020 года. Но по выполнению работ компания отставала от графика, поэтому в июне 2022 года контракт с ней расторгли и перезаключили с ООО «Парма». Сегодня на ул. Красногвардейцев, 47 полностью смонтирован каркас здания, сделана кирпичная кладка на втором и третьем этажах, доделывают крышу. Как отметили в региональном правительстве, объект возводится в соответствии с графиком – строительно-монтажные работы должны быть завершены к июлю 2023 года.

Кстати, по поручению Дмитрия Махонина власти Прикамья устраняют из числа претендующих на исполнение госконтрактов подрядчиков компании, недобросовестно ведущих строительство. К ним применяют денежные взыскания, а также вносят в реестр недобросовестных поставщиков. Так, в нем уже числятся организации, возводившие школу в селе Филипповка Кунгурского округа, крытый ледовый каток с искусственным покрытием в Соликамске, поликлиники в селе Юрла (ООО «Уфимская газовая компания») и на ул. Шишкина в Перми (ООО «Инжстрой»). В настоящее время продолжается судебный процесс из-за строительства детсада в Очере на 150 мест (ООО «Технострой»). Напомним, его начали строить еще в 2014-м, но при проведении новых строительных работ были вскрыты такие недостатки, при которых завершить существующее здание без сноса несущих стен невозможно. По поручению губернатора края, детсад будут строить на другом участке и с новым подрядчиком.

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