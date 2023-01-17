Глава Добрянского округа покинет должность до конца января

Фото: er.ru

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов покинет пост в конце января. Последним рабочим днем в этой должности станет 27 января. Об этом он сообщил местной газете «Зори Плюс».

Константин Лызов уходит с поста по собственному желанию. Добрянский городсткой округ он возглавляет с 2019 года. Руководит Добрянкой с 2005 года, поскольку до преобразования в округ по два раза избирался главой Добрянского городского поселения и Добрянского муниципального района.

Теперь Константин Лызов перейдет в администрацию губернатора Пермского края, где займет должность замглавы и будет курировать департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.

После ухода Константин Лызова и. о. главы Добрянского городского округа станет Николай Поздеев.

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